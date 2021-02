"Les estaba cogiendo cariño", dijo llorando un soldado liberado sobre sus secuestradores del ELN

Hay polémica en redes sociales luego que se hiciera viral un video en el que un soldado llorara en el momento de su liberación y dijera que les estaba cogiendo cariño al ELN tras permanecer retenido durante varios días.

Se trata del uniformado Yonny Andrés Ospino Castillo quien permaneció 13 días en cautiverio junto a su compañero Jesús Alberto Muñoz Segovia, integrantes del Batallón Energético y Vial número 10.

Los uniformados fueron secuestrados por la guerrilla del ELN en el corregimiento de Guamalito en jurisdicción del municipio de El Carmen en Norte de Santander.

Los hechos sucedieron en momentos en que brindaban seguridad y fueron interceptados por hombres en camioneta que se los llevaron con rumbo desconocido.

No obstante, quedaron en libertad gracias a la mediación de la Defensoría del Pueblo, La Cruz Roja Internacional, la iglesia Católiga y otras entidades.

Justamente cuando daban las declaraciones a los medios de comunicación, el noticiero TVN Noticias registró cuando Ospino Castillo lloraba de felicidad y tristeza.

“Yo me sentía como amañado con ellos, no tengo que decir nada malo, o que me hayan dado maltrato”, dijo el soldado.

“Me siento feliz, pero a la vez triste porque ya me estaba encariñando con ellos”, concluyó.

Estas imágenes han causado revuelo en las redes sociales donde muchos cuestionan el trato que estaría recibiendo el uniformado en el Ejército para afirmar que se siente mejor con la guerrilla.

Otros afirman que esto se trata de un síndrome de Estocolmo donde la víctima de secuestro le coge cariño a su victimario.