Bancolombia es reconocido como el quinto banco más sostenible del mundo

"Esto nos llena de orgullo, pues da cuenta del alcance de las diferentes políticas institucionales que promueven la construcción de una sociedad mejor", manifestó el presidente de Bancolombia, Carlos Raúl Yepes, citado en un comunicado.

Bancocolombia es el principal grupo financiero privado del país y tiene operaciones en Panamá, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Perú, Puerto Rico e Islas Caimán.

Es el sexto año consecutivo en que Bancolombia es incluido en el "Anuario de Sostenibilidad", un documento especializado de la empresa RobecoSAM, que revela las compañías que mejor desempeño tienen en este aspecto cada año.

Y es, además, la primera vez que un banco colombiano queda entre los cinco primeros en esta clasificación.

Este ránking es liderado por tres bancos australianos: Westpac Banking Corp Ltd, Australia & New Zealand Banking Group Ltd., y National Australia Bank Ltd, seguidos por el holandés ING Groep NV, y por Bancolombia, agregó el comunicado.