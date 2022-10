Benítez desea buena suerte a Zidane y se despide del Madrid en emotiva carta

"Me gustaría desear todo tipo de suertes a Zinedine Zidane, mi sustituto, y a todo su equipo de trabajo, así como a todos y cada uno de los jugadores, técnicos y personal, aquellos que trabajan tanto en Valdebebas como en el 'Bernabéu' por el bien del Club", escribió Benítez en su página web (www.rafabenitez.com). (Lea también: No soy irónico, le deseo suerte a Zidane: Materazzi )

"Su suerte será la de nuestro Real Madrid, al que deseo todo lo mejor", concluye el entrenador.

Antes, Benítez también tuvo palabras de agradecimiento: "a todas esas personas que me han ayudado, desde el primer día que pisé la nueva 'Ciudad Real Madrid' o nuestro 'Santiago Bernabéu', a todos los que han hecho más fácil mi trabajo en estos meses, a cuantos han dado lo mejor de sí mismos para intentar acercarnos al objetivo común"

"A los que, en resumen, me han prestado su apoyo en todo momento para hacer, paso a paso, ese camino que buscaba el éxito de la entidad por encima de todo y de cada uno de nosotros", añade.

El técnico fue destituido el lunes, al día siguiente del empate del Real Madrid en Valencia (2-2) que dejó al equipo blanco a cuatro puntos del líder de la liga, el Atlético de Madrid.

"Me he sentido honrado con la oportunidad que he tenido de trabajar por estos 'colores'", declaró Benítez.