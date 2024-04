Blessd y Westcol se tiran pullas en redes sociales: "Los artistas se están subiendo en una nube"

Del amor al odio hay solo un paso y ahora la comunidad de Kick Colombia vive eso por la polémica que se generó entre Blessd y ‘Mr.Steven’, uno de los amigos de Westcol, por la relación que sostiene ‘El Bendito’ con la creadora de contenido ManuelaQM.

Y es que ‘Mr. Steven’ sostuvo una relación con esta mujer en el pasado y en muchas ocasiones se vieron a Westcol, Blessd y él compartiendo en eventos, transmisiones en vivo y fiestas como amigos; pero, el propio cantante subió una historia en donde confirmó su relación con la exnovia del creador de contenido lo que generó una ola de críticas tanto a ella como al artista tildándolos de “falsos”, “mentirosos”, “doble caras”, entre otras cosas, por quitarle la pareja a “un parcero”.

Sin embargo, ante esta polémica, el propio Blessd realizó un directo en su cuenta de Instagram en donde atacó directamente a ‘Mr.Steven’ y aseguró que “nunca fueron amigos”, e incluso llegó a decir que el creador de contenido siempre fue un fan de él y por eso lo dejaba estar con ellos porque siempre llegaba “pegado a Westcol” y no quería dejarlo fuera.

“Dejen de creerle a un peladito que nada tiene que ver con esto. Ese man ‘Mr. Stiven’ siempre era así, mostrando conversaciones antiguas que nada que ver. Nunca le diste el lugar a ella, porque siempre llegabas con Westcol pegado de él”, dijo el artista.

Pero la versión de ‘Mr.Steven’ es contraria, pues aseguró que “eran muy parceros”, pues fuera de cámaras compartieron en muchas ocasiones y nunca esperó que Blessd hiciera algo tan “desleal” como sería quitarle su novia mientras compartían casi todo el tiempo.

“Cuando salieron esos rumores de que Blessd estaba saliendo con mi ex, yo ya sabía desde antes de que salieran. Me atrevo a decir, gente, que estoy casi 100 % seguro de que ellos salieron mientras ella estaba en relación conmigo, es decir, me engañaron”, dijo.

Durante la transmisión, Blessd dijo que estaba dispuesto a recibir los malos comentarios contra Manuela porque sabe que “es una pelada buena” que no merece ese tipo de comparaciones, además, cuando le sacaron en cara que dejó a su exnovia cuando se volvió famoso, él dijo que “la mujer del estudiante no es la misma que la del doctor”.

Westcol defiende a ‘Mr Steven’ y le tira a Blessd

Pero la polémica no terminó ahí, sino que Blessd en su transmisión terminó atacando la carrera de los creadores de contenido asegurando que “solo se dedican a sentarse frente a una cámara” y no hacen mucho más, además contó cosas que hizo por Westcol.

“Sabe cuánta gente tiene más plata que uno. Tú eres un bobo cagad*. Todos estos niños les hacen bulla y vengan todos a tirarla. Son dizque hombres y salen frente a un computador para curarse en salud. No dizque son bandidos y andan armados, qué es eso (…) Yo me senté cuando tenía 5.000 o 6.000 personas, rompíamos los récords. Otra vez 20.000, 30.000 y 50.000. Estaba con Arcángel sentado en la cama y le dije sabe qué, yo sé que este pelado lo puede ayudar en muchas cosas. Lo llamé en una video llamada y le dije, vea papi, le presento a Westcol. Pa que vengan a tirar esa mierd* cuando hemos abierto tantas puertas”, dijo.

De inmediato Westcol respondió a sus comentarios en Kick y atacó a Blessd al decir que parte de su carrera la hicieron las personas que están detrás del computador para que “venga ahora denigrar esta situación”.

“Por más que sea mi amigo no voy a dejar que menosprecien el trabajo de nosotros y menos que menosprecie a mi amigo porque yo tampoco voy a dejar que menosprecie a Stiven. Stiven es amigo mío y en el momento que hablen de un amigo mío y le tiren, por más de que usted sea amigo mío, uno toca salir y hablar. Él cogió y menospreció a Stiven y dijo que por Free Fire y que por esto. Vea, yo le voy a decir algo y se me puede ofender el que quiera y vengan caminando de a uno, pero Stiven se volvió millonario desde su habitación, él no tocó que hacer conciertos, que ir a colegios, que andar pa’ arriba y pa' abajo, que cerrar contratos. Desde su #@!* habitación, encerró un montón de gente y se volvió millonario, y eso tiene más mérito que cualquier #@!”, aseveró el streamer.

