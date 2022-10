Campesinos de Bolívar abandonaron sus tierras por la sequía que produjo El Niño

Las víctimas de la sequía hacen parte de 92 familias de los caseríos de Los Cedros, Guacamayo, Tolemaida, Bonanzas, Hato Nuevo y Rebulicio, entre otros, que se trasladaron a la zona urbana del municipio de El Carmen de Bolívar tras perder sus cultivos por la falta de agua, agregó la información.

"Los efectos (de la sequía) son devastadores, las ayudas no están llegando en la dimensión requerida por el efecto de El Niño, que si bien pareciera que está empezando a bajar, es claro que las afectaciones ya están, y que la gente está pasando hambre", dijo a periodistas en Bogotá el defensor delegado para Asuntos Agrarios, Andrés Felipe García.

El funcionario también manifestó su preocupación por la ausencia de un registro exacto de la cantidad de afectados por cuenta de este fenómeno.

"El problema de esto también es un subregistro muy importante; no se han activado los comités de riesgo locales y regionales para generar registro de afectados, la gente no está acudiendo al registro en el Comité Local de Prevención y Atención de Desastres porque no conoce o no sabe si eso importa o no", agregó.

Las personas afectadas, que de acuerdo con la Defensoría también fueron víctimas del conflicto armado entre guerrillas y paramilitares en Bolívar, se encontraban en caseríos aledaños a El Carmen de Bolívar. (Vea también: Nivel de los embalses de Colombia está en 46 % por fenómeno de El Niño ).

"Sufrimos un desplazamiento como primera medida por la violencia; retornamos por nuestros mismos medios y ahora el verano nos ha hecho desplazar de nuevo. Hay muchas familias que están incluso peor, porque no tienen a dónde venir, y por eso no se desplazan", contó Martín Suárez, uno de los afectados, a la Defensoría del Pueblo.

La Defensoría delegada para Asuntos Agrarios señaló que en la costa atlántica colombiana hay más de 426.000 personas damnificadas; 171.300 hectáreas impactadas por la sequía, y un poco más de 98.700 animales afectados, lo cual se traduce en unas pérdidas económicas de más de 138.000 millones de pesos (unos 41,6 millones de dólares).

La entidad señaló que aunque el fenómeno de El Niño, que castiga a Colombia desde hace meses con una prolongada sequía, golpea especialmente a la región del Caribe, tradicionalmente más seca, en la andina también ha dejado sentir sus efectos devastadores.

Según la Defensoría, en la región andina hay 132.800 personas afectadas, 226.900 hectáreas devastadas, y 127.150 animales en peligro, lo que supone pérdidas por 528.000 millones de pesos (unos 160 millones de dólares).

Los meteorólogos y el Gobierno vaticinan que la fase crítica de El Niño se prolongará al menos hasta marzo próximo, por lo que han instado a la ciudadanía a ahorrar agua y energía.