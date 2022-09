Cangrejos vivos: tiktoker china se grabó comiendo estos animales y conmocionó a los usuarios

En las redes sociales se está volviendo tendencia una tiktoker china que muestra en sus videos cómo come cangrejos pequeños y vivos, mordiéndolos y masticándolos, mientras ellos se mueven desesperadamente.

Y es que, es normal ver a esta tiktoker comer todo tipo de animales, pues suele probar platos exóticos, pero normalmente cocinados. Según el video que ya ronda todas las redes sociales, la joven pone varios cangrejos pequeños y vivos en un plato, mientras que los aliña con una salsa para ya comérselos.

Algunos usuarios catalogaron este acto como algo impropio y cruel, además de peligroso en lo alimentario.

"Yo, viendo como el pobre cangrejito sufrió de dolor", "¿Qué les pasa a esas personas?", "Hay una parte del cangrejo que es amarga y no se puede comer, pero veo que ella lo come sin ningún problema", "No intento ser vegano, pero los animales también tienen sentimientos físicos", "Imagina la cantidad de parásitos que podrían tener si no se cocinan" y "No la odien, probablemente sea parte de su cultura y comunidad, por lo que puede hacerlo si quiere".

El vídeo ya lleva cerca de 8,7 millones de reproducciones y ha causado indignación.

