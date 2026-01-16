Caracol Televisión y todas sus marcas lideraron audiencias en captura de Nicolás Maduro

Caracol Televisión reafirma su liderazgo como el medio informativo más confiable en Colombia. Así lo demuestran las cifras obtenidas durante el cubrimiento especial de la captura de Nicolás Maduro, el pasado sábado 3 de enero. La transmisión de Noticias Caracol comenzó a las 2:20 de la mañana y la de Blu Radio a la 1:30, es decir, fueron rápidamente en la principal fuente de información para millones de televidentes y usuarios digitales.

Con una cobertura que integró a periodistas y analistas políticos de Colombia, Venezuela y Estados Unidos, el especial informativo logró un share promedio del 53.7 % y 7.4 puntos de rating, superando ampliamente a su principal competidor, que registró un share del 19.9 % y un rating de 2.2 puntos.



La audiencia digital también eligió a Caracol

El liderazgo de Caracol no se limita a la televisión abierta. Sus marcas digitales, como Noticias Caracol, Blu Radio y DITU, también obtuvieron resultados contundentes durante este hecho noticioso. En total, las plataformas digitales sumaron más de 690 millones de reproducciones en redes sociales como TikTok, X, Instagram, Facebook y YouTube.

Asimismo, las transmisiones en vivo a través de canales digitales superaron los 8 millones de usuarios conectados, lo que refleja una profunda adaptación a los nuevos hábitos de consumo de información.



Reacción inmediata y cobertura multiplataforma

La transmisión especial de la captura de Nicolás Maduro fue un despliegue periodístico sin precedentes. La presencia de corresponsales y expertos internacionales permitió ofrecer análisis en tiempo real, contexto geopolítico y actualización constante de los hechos. Caracol logró así una cobertura integral que combinó televisión, radio y plataformas digitales.

La estrategia multiplataforma demostró ser un factor clave para conectar con la audiencia. Mientras la señal abierta se mantuvo como la preferida durante la madrugada del sábado, las plataformas digitales permitieron extender el alcance informativo a nuevas generaciones de usuarios y a la audiencia internacional.