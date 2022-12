¡Cayó redondita! La inocentada que le hicieron las ‘entaconadas’ a Manuela Cardona

Manuela Cardona es una joven y linda presentadora que se ha destacado por su trabajo en la emisora La Kalle y recientemente también entró a formar parte del equipo de mujeres de Agenda en Tacones de BLU Radio.

En el marco del Día de los Inocentes, Flavia Dos Santos, directora del espacio, decidió hacerle una broma algo pesada.

El productor del programa, Rubén Arias, la llamó a su oficina para informarle a Manuela Cardona que, supuestamente, grabaría su último programa porque a la directora no le estaba gustando su trabajo ni sus secciones.

La noticia puso muy triste a la presentadora quien no podía creer que la iban a sacar.

“Pero a mi Flavia nunca me ha dicho nada, ni me ha dicho que no está contenta con mi trabajo. Yo espero que ella me diga que piensa”, dijo triste Manuela Cardona.

Sin embargo, entre risas, Alexandra Pumarejo y Flavia Dos Santos le hicieron saber que solo se trataba de una broma y que la querían mucho.

Escuche la broma completa en el siguiente audio