Cine Colombia sorprende y anuncia importante cambio para sus funciones

A partir de este septiembre de 2025, los usuarios de Cine Colombia tendrán un cambio importante que esperaban y pedían a la marca desde hace meses, que, finalmente, se le hará realidad, según informaron en un comunicado de prensa este 22 de septiembre.



Baja el precio de las boletas de Cine Colombia

Así lo confirmó el cinema en un comunicado, que desde septiembre las funcionas desde antes de las 3:00 de la tarde tendrán un precio de 8.000 pesos en todos los 48 múltiplex del país y funcionará durante todo el 2025.

“Cine Colombia reafirma su compromiso de llevar el mejor cine a todos los públicos con una propuesta cultural que ya es tradición: todos los martes y miércoles, en sus 48 multiplex del país (excepto LÚMINA), todas las funciones y todos los formatos están disponibles a mitad de precio, durante todo el día. Este beneficio es permanente a lo largo del año, lo que garantiza que los colombianos puedan disfrutar del cine con el precio más atractivo siempre entre semana”, indicaron.

Asimismo, se mantendrán los famosos martes y miércoles a mitad de precio sin importar la película, cinema u ocasión en que la persona asista a uno de los teatros disponibles. Además, la iniciativa invita a familias, parejas y amigos a reencontrarse en las salas de cine, convirtiendo los días de semana en la excusa perfecta para desconectarse de la rutina y disfrutar de una experiencia cultural.

Cine Colombia. Fotomontaje: Blu Radio

¿Qué películas están disponibles?