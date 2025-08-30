Colombiana prueba un baño inteligente en Japón y su reacción se vuelve viral

En redes sociales abundan los videos que capturan la atención de miles de usuarios, especialmente cuando muestran a personas viviendo experiencias en culturas distintas a las suyas. Ese fue el caso de una joven colombiana, conocida como Erika en Francia en TikTok, quien decidió compartir cómo fue su primera vez usando un baño inteligente en Japón.

La grabación, que rápidamente se volvió viral, muestra a Erika enfrentándose a la alta tecnología de los sanitarios japoneses, famosos por sus múltiples funciones. Su reacción, mezcla de nervios, sorpresa y risas, terminó conquistando a los internautas.

“OK, entonces vamos a espichar el botón... Ay, tengo muchos nervios... Wow, es un buen chorro, es un chorro generoso. Oye, claro, el culo queda súper limpio, es como bañarse...”, comenta entre carcajadas en el video, mientras explora los diferentes botones del inodoro.

La naturalidad con la que la joven describe su experiencia, sumada a sus gestos de sorpresa, despertó todo tipo de reacciones en TikTok. El clip ya supera las 400.000 reproducciones, acumula cerca de 75.000 “me gusta” y cientos de comentarios que destacan su espontaneidad.

“Amiga, nuestro nivel de intimidad ha aumentado muchísimo jajajaja”, “Cuenta la leyenda que Erika aún sigue en el baño” y “Con Erika he desbloqueado niveles de confianza que ni con mi mejor amiga he desbloqueado”, son algunos de los mensajes que han dejado los usuarios.