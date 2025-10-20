Colombiano quedó sorprendido tras recorrer la ciudad más peligrosa de Pakistán

El creador de contenido colombiano Juan Díaz, conocido en redes sociales como Planeta Juan, continúa sorprendiendo a sus seguidores con sus viajes por lugares poco convencionales. En esta ocasión, compartió su experiencia en Pakistán, país al que llegó motivado por la curiosidad de conocer sus costumbres, su cultura y, especialmente, la ciudad de Karachi, considerada la más peligrosa del país y una de las más riesgosas del mundo.

Durante su recorrido, Díaz mostró los contrastes de Karachi, una ciudad que, a pesar de ser el motor económico de Pakistán, también enfrenta altos índices de contaminación, desigualdad y problemas de higiene. “En este tipo de lugares el aire es tan denso que usted siente que lo puede cortar con un cuchillo”, señaló el colombiano al describir la calidad del aire que, según él, puede enfermar fácilmente a los turistas.

El youtuber explicó que la peligrosidad de Karachi no solo está asociada con la delincuencia, sino también con factores ambientales y sociales. “Hay barrios buenos y casas de lujo, pero también se ve la desigualdad. Más de la mitad vive en barrios marginales, en los que hay pocas oportunidades”, comentó Díaz, quien afirmó que el 90 % de los habitantes enfrenta carencias económicas y sociales.

Karachi Foto: AFP

Uno de los aspectos que más le llamó la atención fue la falta de higiene en los mercados locales. “Yo les vendo algo maravilloso y ustedes vienen y ven ese poco de moscas”, expresó el creador de contenido mientras recorría los comercios callejeros. Aunque los locales le ofrecieron probar algunos productos, Díaz se negó por temor a enfermarse. “Nos podemos dar cuenta del tema de las moscas, es en serio. Solo con mirarlo pienso que me voy a enfermar”, afirmó.



En su visita, también documentó la venta de animales en condiciones precarias, algunos de ellos desnutridos o deshidratados debido a las altas temperaturas y la falta de cuidado.

Hacia el final de su recorrido, Díaz visitó una de las playas más turísticas de Karachi, donde encontró basura y tuberías que vertían aguas residuales directamente al mar. Por esa razón, decidió no acercarse al agua. “Si usted quiere un viaje que le haga extrañar las pequeñas comodidades de la vida, venga para acá. Es una buena terapia para cambiar las prioridades”, concluyó.