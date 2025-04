Colombiano revela la dura realidad que vivió en Polonia: “Comen mejor los marranos”

En busca de mejores oportunidades, Mauricio, un emprendedor colombiano que alguna vez fue dueño de un almacén de muebles, decidió migrar a Europa con la esperanza de saldar sus deudas y encontrar una vida más digna. Sin embargo, su experiencia en Polonia era diferente de las expectativas.

“Este negocio lo iba a dejar, me fui a Polonia hace un año. Lo dejé vinipelado y guardado, pero no hay cómo vivir en Colombia”, expresó el hombre en diálogo con el creador de contenido Germán Mauricio Osorio.

Antes de su viaje, Mauricio enfrentaba serios problemas financieros tras la quiebra de su negocio. La esperanza de obtener ingresos rápidos en Europa lo motivó a invertir cerca de 10 millones de pesos en su travesía. Sin embargo, la realidad lo golpeó pronto.

“Lo tratan a uno como esclavo, comen mejor los marranos que uno. Aquí vivimos como reyes, la verdad”, comentó al recordar las duras condiciones laborales que enfrentó. Durante su estadía, incluso pasó seis días durmiendo en un aeropuerto debido a inconvenientes con su tiquete de regreso.

El emprendimiento callejero que hoy lidera en Bogotá fue retomado tras esa amarga experiencia. Desde su carrito ofrece tintos, shots, empanadas, cervezas, jugos y pasabocas. Asegura que, aunque las ventas varían entre semana y fines de semana, ha logrado reinventarse con creatividad y esfuerzo. “Así como está el triciclo con neveras y todo, sale más o menos por 5 millones”, explicó sobre la inversión que representa su nuevo negocio.

Mauricio también busca ayuda legal para acogerse a una ley de insolvencia. “Tengo un carro, un Chevrolet Cruze, y me lo embargaron. He buscado muchos abogados pero ninguno me ha ayudado a llegar a un acuerdo que me permita entregar el vehículo y quedar sin deudas”, contó.

A pesar de todo, mantiene su espíritu emprendedor, un valor que heredó de su madre boyacense: “Desde pequeño me enseñó a ganarme la vida trabajando, no empleándome. Estuve en la universidad, hice cuatro semestres, pero no hubo con qué más”.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar al testimonio de Mauricio. “Es mal administrador”, “Recomiendo pensar 50.000 veces antes de irse del país”, o “Mejor dicho fue a hacernos quedar mal jajajaja”, fueron algunas de las reacciones que dejó el video.