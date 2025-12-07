En vivo
¿Cómo equilibrar la libertad de los niños con el uso de pantallas en vacaciones?

Francisco Cajiao advierte que el exceso de control parental limita la creatividad de niños y jóvenes y pide devolverles el derecho a su propio tiempo para explorar, jugar y descubrirse.

