¿Cómo hacer para que sus hijos amen la lectura? Responden expertos

Ivar Da Coll, autor de la colección Chigüiro, estuvo en Generaciones BLU de BLU Radio para hablar sobre el tema de la lectura en los niños y la importancia de formarlos en la cultura de los libros. (Lea además: ¿Cómo fomentar hábitos de lectura en sus hijos? Siga estas recomendaciones )



Este bogotano, hijo de padre italiano y madre sueca, reveló algunos de sus ‘trucos’ para hacer que los niños se apasionen con sus textos.



Dijo que leer en voz alta motiva a los pequeños a que puedan leer.



Por otra parte, Claudia Rodríguez de Fundalectura, profundizó sobre el tema de la lectura en niños.



“La lectura comienza con los juegos de palabra que podemos tener las mamás desde la gestación”, comentó Rodríguez, añadiendo que es fundamental crear en la casa situaciones de lectura, por ejemplo teniendo y comprando libros atractivos para los menores.



Además, hizo un llamado a que los padres de familia acompañen a los niños tanto en la casa como en el colegio “y no en actitud de vigilancia o censura sobre lo que pueden leer sino en promoción de la lectura”.



El escritor Ivar Da Coll alertó que hay varios libros que se ofrecen para los niños pero no son adecuados. (Vea también: En las bibliotecas también debe haber revistas. Aquí nuestras recomendadas ).



“Hay mucha producción y no hay un filtro muy cuidadoso, un libro para niños tiene que ser una obra de arte. Debe tener calidad literaria y estética”, finalizó.



Finalmente, Sandra Argel, asesora del equipo de primera infancia del Ministerio de Cultura, habló sobre las opciones que tienen los padres para incluir a sus hijos en programas de lectura.



“El Ministerio tiene una amplia oferta con respecto al tema de incentivar a la lectura. Para esto trabajamos en Leer es mi cuento, en la red nacional de bibliotecas públicas tenemos más de 500 títulos especializados para los niños entre los 0 y 8 años”, destacó Sandra Argel.



También está la oferta digital de cultura y primera infancia que cuenta con dos portales donde encontrará contenidos como arrullos, cuentos, historias y una oferta de biblioteca de leer es mi cuento.



Escuche las recomendaciones de los dos expertos sobre los libros adecuados para cada rango de edad.