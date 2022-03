¿Cómo les va a las mujeres extranjeras en Catar?

La periodista Marina Granziera contó en Blog Deportivo cómo ha sido su experiencia en Catar mientras se prepara para el sorteo de los grupos en el Mundial de Fútbol que se realizará este viernes, 1 de abril, desde las 11:00 de la mañana, hora colombiana.

Las costumbres conservadoras de la cultura catarí implica que las mujeres tengan un vestuario determinado y no puedan mostrar ciertas partes de su cuerpo.

Publicidad

Al respecto, Granziera contó una curiosa anécdota: “Le pregunté a mi guía turística qué pasaba si agarran a una mujer con la ropa por encima de la rodilla y mostrando los hombros. Me respondió que le notificaban al marido”.

“Hay que explicar que eso es deshonorable para el marido; que lo llamen porque su mujer está mostrando más de lo que está permitido”, añadió.

Sin embargo, aclaró que esa medida no aplica para las mujeres extranjeras que están en ese país. De hecho, comentó que ha visto mujeres luciendo minifalda sin ningún inconveniente.

“Nosotras no sentimos nada diferente. Obviamente somos respetuosos, que se rige por una religión diferente a la nuestra y uno trata de no mostrar para no ponerlos incómodos. Pero yo he visto mujeres en minifalda y mostrando hombros sin problema”, concluyó.