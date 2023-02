“Cómo me engañó mi ex”: estudiante se hace viral por la cómica presentación que hizo en su escuela

A través de redes sociales es muy común encontrarse con videos o sucesos cómicos que en poco tiempo se hacen virales, como, por ejemplo, un estudiante de una escuela en México que se hizo famoso por una realizar una curiosa exposición. En la grabación, se ve cómo el joven sorprende y hace reír a sus compañeros con sus ingeniosas diapositivas.

En el video, que fue publicado por la cuenta de TikTok (@jonatan_ulises_), se ve cómo el estudiante mexicano se prepara para hacer una exposición en su escuela; sin embargo, de un momento a otro, empezó a poner unas diapositivas que decían “cómo me engañó mi ex”, lo que desató risas entre sus compañeros.

“Buenas tardes, compañeros, hoy les voy a presentar cómo me engañó mi ex”, fueron las palabras que dijo el estudiante al comenzar su presentación.

El inesperado giro de la exposición sorprendió a más de uno, pues nadie se esperaba que el niño saliera con ese tema para la clase de su escuela: “POV: cuando la maestra deja tema de exposición libre”.

El video, que fue publicado en la plataforma de TikTok, se convirtió en todo un éxito y ya recolectó más de 19.1 millones de visualizaciones en redes sociales. Además, miles de usuarios que dieron con él comentaron el cortometraje y dejaron frases alusivas al tema de la infidelidad.

“Una vez, una amiga y yo pusimos de tema sobre la mordida del 87″, " Si me piden hacer una exposición libre, no haría nada”, “si me dejaran exposición libre, hago una invisible”, “Pero, no le cortes. Yo sí quería saber cómo”, “Excelente idea. Que sea de un tema que conozcan, para que dejen de estar leyendo las diapositivas y sepan desarrollar el tema con naturalidad”, “Pero, pon la exposición completa del engaño”, fueron algunos comentarios que dejaron los internautas en el video.

