Compró un sofá en Temu por menos de lo que esperaba y el resultado fue impresionante

En la temporada de las compras online, plataformas como Temu y Shein se han convertido en opciones populares para adquirir productos a precios bajos. Sin embargo, estas aplicaciones también han generado controversia debido a la calidad de los artículos que ofrecen.

En esta ocasión, un joven identificado como Tony Alda se volvió viral en TikTok al compartir su experiencia comprando un sofá en Temu, y el resultado final dejó a más de uno con la boca abierta.

El video comenzó con Tony mostrando la caja del sofá, que lucía más pequeña de lo esperado. “Va a ser muy satisfactorio”, comentó emocionado mientras abría el paquete. Al principio, el producto parecía diminuto, pero al retirar el plástico que envolvía los rollos de espuma, el sofá comenzó a expandirse poco a poco hasta tomar su forma completa.



Tony explicó que el sofá necesitaba unas 48 horas para “terminar de crecer” y alcanzar su tamaño definitivo. En una segunda publicación, mostró el resultado final: un sofá de aproximadamente dos metros de ancho, con una estructura firme y resistente. “Todo el mundo piensa que me voy a sentar y me voy a desaparecer, pero esto es firme y no se hunde nada. Super firme”, aseguró el joven, quien incluso se lanzó sobre el mueble para demostrar su solidez.

Aunque destacó la firmeza del asiento, Tony admitió que los apoyabrazos eran un poco más suaves. “Es un buen sofá, uno se puede hacer acá para leer”, comentó satisfecho con su compra.

El precio del sofá fue otro tema que llamó la atención. Tony pagó 6.699 pesos mexicanos (alrededor de 1.367.031 pesos colombianos), un monto que generó reacciones encontradas entre los usuarios de TikTok. Algunos consideraron que el precio era excesivo para ser un producto de Temu, mientras que otros se mostraron sorprendidos por la calidad del mueble.



“Pensé que era más barato para ser algo de Temu”, “Está carísimo para estar en pesos mexicanos”, “Con eso me hubiera comprado un mejor mueble”, “Yo quería porque pensé que estaba barato, pero ya no”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron en el video.