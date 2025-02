Compró una sombrilla por Temu y esto le llegó: “Qué es esa mierd*”

En la era de las compras online, las sorpresas no siempre son agradables, pero en ocasiones resultan tan inusuales que se convierten en motivo de risas y virales en redes sociales. Este es el caso de Paola Dueñas, conocida en TikTok como @paola_anguie.123, quien decidió compartir su experiencia tras realizar una compra en la plataforma Temu .

Paola pidió una sombrilla, pero lo que recibió fue algo que nadie esperaba: una sombrilla diminuta, tan pequeña que parecía de juguete. Todo quedó en video, y su reacción no se hizo esperar. Entre risas, una de las jóvenes exclama: "¿Qué mierd* es eso?", mientras sostiene la pequeña sombrilla negra que dista mucho de ser lo que esperaban.

El video, que lleva por descripción "Jajajaja cuando pides en Temu", rápidamente se viralizó, acumulando más de 1.8 millones de reproducciones y alrededor de 32.000 'me gusta'. Además, los comentarios no tardaron en llegar, con usuarios divididos entre quienes culpan a la plataforma y quienes bromean sobre la situación.



"El problema no es Temu, el problema es la gente que no tiene comprensión lectora 😒", escribió un usuario, sugiriendo que quizás Paola no leyó bien la descripción del producto. Otros, en cambio, se sumaron a las risas con comentarios como: "Temu contribuyendo a la alegría de las familias... Jajajajajajajja", o "Al menos no se le van a mojar las cejas".

Aunque algunos calificaron el hecho como una "estafa", otros defendieron a la plataforma, asegurando que sus pedidos siempre han llegado tal cual los solicitaron. "No leyeron bien porque a mí todo me ha llegado tal cual como lo pido jajajaja 😁", comentó otro usuario.