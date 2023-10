Con humor reaccionaron en redes a foto de rodilla del presidente Petro: crearon un RodillaChallenge

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro explicó por qué tuvo que cancelar su agenda en Lloró, Chocó. Según comentó, el lunes en la mañana sufrió una caída en Cartagena y estaba adolorido, por lo que decidió tomar reposo: “Hoy ya me he restablecido y entro en actividad”, escribió.

Este mensaje, que responde a quienes se preguntaban dónde estaba el presidente, pues no asistió al encuentro programado en Lloró y no se dieron mayores detalles, estaba acompañado de una fotografía de la rodilla del mandatario.

En la foto, que ya varios usuarios de redes sociales comentaron, se ve la rodilla un poco golpeada y raspada. Ante esto, varias personas no dudaron en crear memes y se tomaron le hecho con humor.

Incluso, el numeral RodillaChallenge se hizo viral en X, antes Twitter, el cual consiste en publicar una foto de la rodilla, así no esté lastimada.

Publicidad

Aquí algunos de los memes del RodillaChallenge

Publicidad

Más allá de los memes, la versión del presidente Petro sobre su caída contrasta con la que en un principio dio el ministro Mauricio Lizcano, quien había asegurado que el jefe de Estado estaba en Bogotá resolviendo asuntos de relaciones internacionales relacionados con el conflicto entre Palestina e Israel.

Publicidad

Y esto dijo por su parte el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, en Mañanas Blu: "Estuve con él esta semana en dos reuniones. Por eso me extraña que digan que no aparece en la agenda pública. Mire, el lunes estuvimos muy larga, entre otras cosas, se prolongó bastante. La habíamos previsto de hora y media y terminamos por alargándola, no sé, tal vez cuatro horas, sobre seguridad, todo el tema de las elecciones. Está bien de salud el señor presidente”.