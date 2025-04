Con solo una cita en el cine, esta presentadora sabe si un hombre vale la pena

En las redes sociales , se hacen virales todo tipo de consejos y experiencias sobre relaciones, pero el truco que compartió Jess Serrano, presentadora deportiva, en un podcast con el youtuber Beto Saldaña no tardó en hacerse viral. La también empresaria no solo ha conquistado la televisión, sino también los corazones de sus seguidores con su enfoque maduro y genuino sobre las relaciones personales.

En el podcast, la presentadora compartió anécdotas que han marcado su vida, sin embargo, reveló el truco que utiliza para evaluar si un hombre realmente vale la pena.

Cuando Beto le preguntó si alguna vez había tenido una cita desastrosa, la mujer explicó que, aunque no había tenido citas "feas", sí ha vivido experiencias que le abrieron los ojos sobre las actitudes de algunas personas. "Fui al cine con un chico, y me dice 'ay, se me olvidó la cartera'. No pasó nada, yo pago. Pero luego volvió a pasar, y yo dije '¿siempre se le olvida la cartera?'". Después de vivir esa experiencia, la presentadora aseguró que los pequeños gestos hablan mucho más que las palabras.

La prueba definitiva llegó en una ocasión en la que la presentadora quiso poner a prueba a su entonces novio durante otra salida al cine. Le canceló a última hora y le dijo que iba a salir con sus sobrinos. La respuesta del chico la sorprendió: "Invítalos, vamos todos". Lo que ocurrió después fue aún más revelador. Jess apareció con casi diez sobrinos, y su cita, lejos de incomodarse, les dio dinero y les dijo: "Compren lo que quieran". Además, se tomó el tiempo de preguntarles por sus nombres, un gesto que para Jess fue significativo. "Eso me pareció muy especial", confesó.

Para Jess, estos pequeños detalles son fundamentales para conocer la verdadera esencia de una persona. “No solo fue atento, fue generoso, y para mí eso habla mucho del corazón de alguien”, afirmó.

A lo largo de la conversación, Jess también compartió su perspectiva sobre las relaciones y lo que busca en un hombre. "He estado con personas que dicen 'tú pagas la mitad y yo la otra'. Pero yo no quiero un hombre que me traiga a mitades", expresó. Para ella, un "proveedor" no es solo quien da dinero, sino quien siempre busca mejorar, crecer y ofrecer más. "Y tú como mujer, lo motiva a seguir creciendo", finalizó.