Conozca los 4 consejos para detectar y mantener una amistad saludable

Mantener una mente abierta, pero cautelosa

Sabagh sugirió mantener una mente abierta al establecer nuevas amistades, pero al mismo tiempo, ser cauteloso y observar de cerca los comportamientos y actitudes de los demás para evitar relaciones perjudiciales, teniendo en cuenta la forma de pensar, engaños, manipulación y la búsqueda de atención.

“Entonces nunca existió la la amistad no era verdadera y todo ese tipo de cosas pues genera un dolor muy grande y por eso puede ser incluso superior al que al que cuenta con otras personas como por ejemplo una pareja lo mencionaba o un enemigo que es una persona pues con como que te es más fácil perdonarla porque realmente no hay nadie en tu vida no tiene un un tú no tienes un un vínculo emocional forjado hacia esa persona”, puntualizó.