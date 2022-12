Consejos para no sufrir del apego a personas, objetos o vicios

La experta abordó el tema del apego emocional que tienen las personas a su pareja sentimental y dijo que “Hemos aprendido a no vivir solos, a no vivir con nuestras fortalezas”.



“El apego es buscar en el otro lo que yo supuestamente no tengo, pero la realidad es que sí lo tengo pero me da miedo atreverme a vivirlo”, afirmó.



Así mismo, Guzmán resaltó que las personas “buscan seguridad en otra persona”.



“Cuando hablamos de la soledad en la pareja, estamos buscando que la pareja nos de amor en ausencia de nuestro propio amor”, señaló Carolina.



Por otro lado, la experta habló sobre cómo apartarse de las ‘personas tóxicas’, personas que no le aportan nada a su vida.



“No tengo que esforzarme por decir adiós, no voy a sufrir una perdida, todo lo contrario me voy a sentir tranquilo (…) Se entiende por persona tóxica a personas que te critican, te envidian y hablan a tus espaldas”, dijo.



Por último, Carolina se refirió a los vicios y cómo dejarlos a un lado.



“Hay que tener un acompañamiento de cambio nutricional, de cambio metabólico para realmente dejar atrás esto que nos está produciendo un malestar (…) se debe retirar a la personas del contexto habitual, luego desde la parte psicológica se debe llevar a la persona al punto estableció un compromiso con ese vicio”, concluyó.