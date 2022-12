“Creo que oír música es la manera más noble de apendejarse”: Alberto Salcedo

y a sus seres queridos. Además aseguró que perdió la cuenta del número de crónicas que ha realizado en su carrera.

“No sé cuantas crónicas he escrito, le tengo mucho cariño a la Revista Soho y a la revista El Malpensante porque me dieron la oportunidad de ejercer lo que siempre me ha gustado”, puntualizó Ramos.

El periodista dio un ‘jalón de orejas’ a sus colegas por la labor que realizan “tenemos un deporte favorito que es quejarnos, porque los periodistas ventilamos en los medios las quejas de los ciudadanos”.

Alberto Salcedo Ramos nació en Barranquilla en 1963, actualmente el cronista dicta talleres de periodismo en la Fundación Nuevo Periodismo, además es profesor en algunas universidades del país.