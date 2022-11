¿Cuál es la importancia del silencio?

Como sociedad estamos acostumbrados a vivir en compañía, por lo que muchas personas suelen temerle a la soledad o a quedarse solos, ya que cuando no estamos acompañados, al ser humano llega un estado de tranquilidad y de silencio que obliga a la persona a hacer un análisis desde su introspección.

En En Blu Jeans, Javier Cerezuela, especialista en manejo de emociones mediante respiración, habló sobre el silencio y su importancia para solucionar conflictos.

“Para hacer silencio debemos también tener práctica. Hoy en día tenemos la mente tan estipulada que no nos centramos en el silencio. Cuando nos quedamos solos, conocemos lo que es la soledad o estar en silencio, porque sencillamente puede generar ansiedad o inseguridad en muchas personas. Cuando sentí ese temor, empecé a mirar trabajos de respiración que me ayudaron a solucionar ese estado de inquietud y, poco a poco, mi mente se tranquilizó y me empecé a sentir mucho más cómodo en el silencio”, dijo.

Según Cerezuela, vivimos en una sociedad que se preocupa más pro trabajar que por descansar, por lo que a veces es importante hacer una pausa y realizar una introspección personal.

“Vivimos en una sociedad en la que estamos más preocupados de producir que en contemplar, a veces el silencio se puede volver incomodo a la hora de contemplar, pero la mente no para. Para poder frenarla, hay que trabajar, es cosa de dedicación”, aseveró.

Además, el especialista en manejo de emociones mediante respiración explicó los tres tipos de silencios que existen.

"Hay tres tipos de silencios: el primero es no hablar, el segundo es el silencio de la mente; que consiste en no pensar, en relajar la mente y, por último, es el silencio del alma; que es el verdadero silencio. Como humanos necesitamos trabajos de meditación para que salgan esos silencios, sobre todo el del alma, que es el más profundo”, aclaró.

Escuche la entrevista completa:

