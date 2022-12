¿Cuál es la justicia que se les va a aplicar a las Farc si se firma la paz?

A propósito de lo que dijo el presidente Santos con respecto a la negociación sobre el punto de justicia que están adelantando en este momento el equipo negociador del Gobierno y las Farc en Cuba, el Dr. Andrés López, abogado de la Universidad Javeriana e investigador del Área de Justicia del Centro Internacional de Toledo (España) para Paz, CITPax, analizó en BLU Al Derecho cuáles son las opciones de investigación y juzgamiento para los cabecillas de las Farc según el marco jurídico para la paz.

Publicidad

“La pena alternativa se refiere a que se pone de manera alternativa lo que fuera una pena en el sistema ordinario y en ese sentido es una pena de menor tiempo”, declaró el jurista.

Frente a los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra, el experto aseguró que se deben investigar, juzgar y penalizar con base en los principios jurídicos de razonabilidad y proporcionalidad.

Publicidad

“Para un delito de lesa humanidad, no debe haber una pena suave en el sentido de que no haya proporcionalidad entre la ejecución de la acción y la acción que se está realizando y a su vez no se cumplan las finalidades de la pena que establece el ordenamiento colombiano e internacional”, dijo López.

Publicidad

“Una de las finalidades debe ser una retribución, una resocialización, una prevención general y otra prevención especial. General en el sentido que se prevenga con esa sanción que no se vuelva a cometer un acto como el ejecutado y especial en el sentido que específicamente el sujeto sancionado no vuelva a cometer esa acción, esos requisitos deben tenerse en cuenta a la hora de establecer la sanción para estos tres tipos de delitos”, explicó el legista.

En las últimas horas se conoció que hay un eventual acuerdo en justicia transicional entre el Gobierno y las Farc que se podría dar a conocer en los próximos días, refiriéndose al nuevo ciclo de negociaciones en que se trabajara sobre el tema de justicia.