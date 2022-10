¿Cuáles son los principales motivos que generan riñas callejeras? Experto explica

A raíz de los constantes casos de peleas callejeras que se registran casi a diario en el país, BLU Radio consultó con el psicólogo clínico Freddy Cantillo sobre las razones por las cuales se están presentando este tipo de manifestaciones en lugares públicos.



Según el experto, este tipo de actos se presentan por la incapacidad que tienen las personas en la actualidad de manejar sus emociones.



“Nadie se quiere responsabilizar de sus emociones, todo el mundo vive en función del otro, de quien le está haciendo daño. Vivimos en una sociedad patológica donde la normalidad es que este tipo de casos se presenten”, indicó Cantillo, quien a su vez también le atribuyó este tipo de conductas a que las personas actualmente “se sienten demasiado heridas”.



“Muchas personas se sienten demasiado heridas, piensan que las están irrespetando por todo. Cuando se sienten atacados van a tener esa forma de respuesta, el cual está siendo aceptado socialmente”, aseveró el experto.



Freddy Cantillo aseguró que, cuando se presenta un ataque personal en el que involucren a un ser querido de la persona, está ya empieza a responder con agresiones.



“Si hay un ataque personal, ya te metiste con mi esposa, mi hijo o mi hija, la persona se siente mucho más herida y ya no responden desde las emociones, sino con conductas claras”, puntualizó.



El consumo de las agresiones en redes sociales



El psicólogo explicó que, en la actualidad, se viene presentando un fenómeno y es que la sociedad ahora no se detiene a separar a las personas cuando se presenta una pelea, sino a grabar el hecho.



“Tenemos la necesidad de querer mostrar eso todo el mundo. Hoy en día no se detienen a separar las peleas, sino a observarlas, hoy en día hay un consumo de estos hechos en redes sociales. Entre más agresiones se presenten y más se logre grabar mejor. Es muy fuerte lo que estamos viendo en este momento”, recalcó.



Posibles soluciones para combatir esta problemática, según expertos.



Aprender a manejar las emociones: Empezar a asumir los niveles de conciencia a nivel social, aprender a respetar a las otras personas y entender que cada uno es responsable de sus emociones.



Dejar de lado el juicio y rechazo ante las situaciones normales de la vida



Casos recientes de agresiones en la región Caribe:



En medio de la edición 52 del Festival de la Leyenda Vallenata se conoció un video en el que dos mujeres, en plena vía pública, se fueron a las trompadas ante la mirada de decenas de personas que disfrutaban de los espectáculos de esta fiesta.





Otro caso se registró en el barrio La Sierrita, en Soledad, Atlántico, cuando una mujer llegó a la vivienda de un hombre con piedras en la mano para atacarlo el pasado fin de semana.



