Academia revoca nominación de una canción a los premios Oscar 2014

debido que su autor la promovió de forma "desleal", informó la institución.

La canción "Alone Yet Not Alone", de la película del mismo título, había sido una curiosa añadidura en la muy competitiva selección, que se dio a conocer el 16 de enero en Los Ángeles.

La película, un drama histórico que se desarrolla en Gran Bretaña en el siglo XVIII, era, a diferencia de sus competidoras, totalmente desconocida por el público.

El miércoles, la Academia que entrega cada año los Óscar anunció que retiraba de la lista de nominadas a la canción escrita por Bruce Broughton (música) y Dennis Spiegel (letra).

Broughton es un exgobernador de la Academia y actual miembro votante de su comité musical.

"La decisión (de revocar la nominación) se debe al descubrimiento de que Broughton (...) había enviado correos electrónicos a los miembros de su comité para informarles, durante el período de votación a los nominados, que su canción era candidata", explicó la Academia en un comunicado.

"No importa si esta comunicación era bien intencionada o no", dijo la presidente de la Academia, Cheryl Boone Isaacs. "Usar su posición como exgobernador y actual miembro ejecutivo del comité para promocionar personalmente su propia candidatura a los Óscar crea la apariencia de una ventaja desleal".

El comunicado precisó que no se nominará una nueva canción para completar el quinteto. Los cuatro temas musicales ahora en competencia son "Happy", del filme animado "Mi villano favorito 2"; "Let It Go", del éxito de Disney "Frozen"; "The Moon Song", de la cinta de Spike Jonze "Her" y "Ordinary Love", interpretado por U2 para la película histórica "Mandela".

Los premios Oscar serán entregados el 2 de marzo en el teatro Dolby en Hollywood.