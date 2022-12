Candidato a Alcaldía de Luruaco dice que declaraciones fueron malinterpretadas

Joaquín Pablo Redondo, candidato a la Alcaldía de Luruaco por el Partido de la U, pasó por los micrófonos de Mañanas BLU 10 AM explicando sus polémicas declaraciones que quedaron registradas en un video en las que sugiere a los jóvenes, durante un discurso en plaza pública, que consumieran “marihuana en pequeñas cantidades”.



“En los sitios de rehabilitación consumen con las terapias hasta llegar a cero droga, resocializan (…), Yo tengo alternativas de trabajo, para que se recuperen fumando marihuana en dosis mínimas pero en un centro de rehabilitación”, dijo.



Redondo aseguró que no está de acuerdo con la legalización de la marihuana porque esto genera que “las personas se vuelvan adictas”, aunque señaló que “la marihuana es menos nociva que el mismo alcohol”.



Finalmente manifestó que lo que hay que hacer es “concientizar a la gente que no consuman drogas químicas”.