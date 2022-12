Captura de los Alvear muestra que con la educación no se juega: MinEducación

Frente a las órdenes de captura que alista la Fiscalía contra la familia Alvear, propietaria de la Fundación Universitaria San Martín, la ministra de Educación, Gina Parody, aseguró que esto demuestra que con la educación no se juega y que ellos en su momento pusieron las denuncias respectivas.



"Por ejemplo, había un presunto enriquecimiento ilícito, por ejemplo había una presunta estafa masiva años estudiantes. Esto es un mensaje muy importante para mandarle al país, y es que con el derecho a la educación no se juega, si alguien quiere hacer plata, si alguien es Mercader, es negociante está en todo su derecho pero no en el sector educativo colombiano" afirmo Parody



La ministra manifestó además que la ley de inspección y vigilancia permite al ministerio estar en la San Martín por dos años y están avanzado en normalizar la prestación del servicio de educación superior, sin embargo manifestó que sólo se abrirán los programas que cuenten con los requisitos necesarios.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, dice que la Fiscalía no encontró ninguna irregularidad en las bodegas de Idipron, donde permanecían elementos escolares desde hace varios años.



-El Partido de La U defendió las gestiones que está adelantando el presidente Santos ante la Corte Penal Internacional para blindar el proceso de paz.



-La Policía Nacional lanzó una ofensiva, desde esta madrugada, contra las llamadas oficinas de cobro del oriente de Cali. Hasta el momento han sido desmanteladas 6 de estas organizaciones dedicadas al sicariato.



-Entre 70 y 80 emergencias diarias están atendiendo las cuadrillas de Electricaribe en Santa Marta debido a los fuertes vientos que han tumbado árboles y redes.



-El estado de Alabama en Estados Unidos decidió no realizar ningún tipo de matrimonio hasta que no quede resuelto el tema de si la ley permite realizar matrimonios gay.



-Hoy comienza la vuelta al Valle en el ciclismo.



-La Federación Nacional de Víctimas pidió que los guerrilleros responsables de crímenes atroces paguen al menos 8 años de cárcel por sus crímenes, en el marco del proceso de paz.



-Expectativa por el encuentro que sostendrá el Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, con los ponentes de la Reforma al Equilibrio de poderes en Cartagena. En su cuenta de Twitter escribió el ministro: “Necesitamos una cirugía al sistema político, al sistema de Gobierno y a la Rama Judicial”.



-La compañía Apple vendió 74 millones de teléfonos en el último trimestre de 2014 y superó a su competidora Samsung que reportó 73 millones de teléfonos vendidos. Esto rompió la tendencia y por primera vez, desde 2011, Apple superó a Samsung.