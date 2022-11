Colombia homenajea a Gabo en Pekín con una escultura por aniversario de su muerte

La embajada de Colombia en China homenajeó al escritor colombiano Gabriel García Márquez en el tercer aniversario de su muerte con la inauguración de una escultura del premio Nobel firmada por el artista chino Yuan Xikun.



"La literatura de García Márquez en China ha sido, sin duda, la mejor embajada que ha podido tener el país", dijo a Efe el embajador de Colombia en China, Óscar Rueda, durante el homenaje, celebrado en el Museo Jintai de Pekín.



"García Márquez es Colombia en el mundo (...), él decía que era ciudadano de todo el mundo", añadió Rueda, quien destacó que "más de 200 millones de personas en el mundo han leído a García Márquez".



El diplomático explicó que en China hay ocho libros de Gabo traducidos al mandarín, a los que a finales del mes de mayo se sumará "Relato de un náufrago", lo que para Rueda representa incorporar "más humanidad y más universo" al mundo de García Márquez.



No quiso olvidarse del Gabo periodista, parafraseó una de sus citas más célebres al afirmar que "el periodismo es el mejor oficio del mundo, una pasión insaciable" y alabó su labor como cronista.



Las flores amarillas fueron destacadas protagonistas de este acto, ya que como contó Rueda en su discurso, "él decía que si no tenía rosas amarillas a su lado no podía escribir", un color que significa fortuna, algo que sucede del mismo modo en la cultura china, donde también simboliza "alegría y felicidad".



El embajador evocó algunos pasajes de las obras de Gabo, como "la gran alfombra de flores amarillas que cubrió Macondo a la muerte del coronel Buendía", o de las mariposas de este mismo color cuando Gabo describe los amores de Mauricio Babilonia.



Al fin de este homenaje el diplomático y la directora del Instituto Cervantes en Pekín, Inma González, liberaron de forma simbólica decenas de mariposas frente a la escultura de García Márquez en recuerdo a su memoria.



El autor de la escultura, Yuan Xikun, señaló que "en la vida primero hay que tener una postura (...) Yo como artista chino he creado esta escultura para demostrar lo que dijo Confucio: 'si uno quiere tener éxito antes ha de compartir el suyo con los demás'".



El busto de bronce del premio Nobel de Literatura permanecerá en los jardines del Museo Jintai, en Pekín, junto con otras veintitrés esculturas que inmortalizan a intelectuales y personalidades de todo el mundo, como Gandhi o Pablo Neruda.



La legación colombiana también quiso recordar a Gabo con una exposición fotográfica de su vida en el Instituto Cervantes de Pekín y la proyección de la película "El amor en los tiempos del cólera", del cineasta británico Mike Newell, en la que participa Javier Bardem.



Al acto de inauguración asistieron, entre otros, el embajador de España en China, Manuel Valencia Alonso, y sus homólogos de Ecuador, Chile, Bolivia y Cuba.



Los asistentes -la mayoría ávidos lectores de García Márquez- escribieron mensajes de agradecimiento al escritor en pequeñas mariposas de papel de color amarillo que más tarde pegaron alrededor de las fotografías.



"Siempre en la memoria, eterno gracias a tu literatura" o "Eterna vida a Gabo, quien pasó a la eternidad en México" son algunas de las letras que los presentes dedicaron al "autor por excelencia del realismo mágico", según palabras de Rueda.