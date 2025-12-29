En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Momento exacto del accidente que dejó a grupo de amigos muertos tras evitar una vaca en la vía

Momento exacto del accidente que dejó a grupo de amigos muertos tras evitar una vaca en la vía

El trayecto se vio interrumpido de forma repentina cuando un vehículo que iba adelante frenó bruscamente por la aparición de una vaca en medio de la vía.

