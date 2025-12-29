Momento exacto del accidente que dejó a grupo de amigos muertos tras evitar una vaca en la vía

En video quedó registrado el instante previo a un grave accidente de tránsito ocurrido en la India, que terminó con la muerte de cuatro jóvenes amigos y causó profunda conmoción en la ciudad de Rishikesh.

El siniestro se presentó la noche del 16 de diciembre, cerca de las 10:00 p. m., cuando los ocupantes de un automóvil viajaban desde Haridwar por una carretera de alta velocidad. Según información de medios locales, el grupo se movilizaba a gran velocidad, con música a alto volumen y sin las medidas básicas de seguridad, lo que habría reducido la capacidad de reacción del conductor.

El trayecto se vio interrumpido de forma repentina cuando un vehículo que iba adelante frenó bruscamente por la aparición de una vaca en medio de la vía. Al intentar esquivarlo, el conductor perdió el control del carro y terminó chocando violentamente contra un camión que se encontraba estacionado en el borde de la carretera.

La grabación, que se conoció días después, muestra cómo el vehículo se desestabiliza antes del impacto. Tras la colisión, la imagen se corta y solo se escuchan gritos y voces de personas que se acercaron para auxiliar a los heridos. Testigos alertaron de inmediato a las autoridades locales y a los equipos de emergencia, que acudieron al lugar para atender la situación.



Las autoridades confirmaron que dos de los jóvenes fallecieron en el sitio debido a la gravedad de las lesiones, mientras que los otros dos fueron trasladados a un hospital cercano, donde murieron horas más tarde. Las víctimas tenían entre 20 y 31 años y fueron identificadas como Dheeraj Jaiswal, quien conducía el vehículo, Karn Prasad, Hariom Pandey y Satyam Kumar.

Personas que presenciaron el hecho señalaron que, además de la presencia del animal en la carretera, la velocidad excesiva fue determinante en el desenlace fatal. Los cuerpos quedaron atrapados dentro del automóvil, y la escena fue descrita como estremecedora por quienes intentaron ayudar.