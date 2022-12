¿Cómo funcionan las encuestas? Experto responde

Fabricio Alarcón, vicepresidente de Marca y Medios del Centro Nacional de Consultoría, pasó por los micrófonos de Mañanas BLU 10 AM explicando para qué sirven y cómo funcionan las encuestas en el país. (Lea también: Pardo y Peñalosa tienen la delantera a la Alcaldía de Bogotá, según encuesta )



“El país tiene una necesidad importante de tener información sobre sus ciudadanos, cada país tiene institutos especializados en llevar sus estadísticas y muchas de las fuentes que se manejan funcionan a través de encuestas, ahí como concepto importante es que la encuesta es un formato estandarizado de preguntas que se aplica con diferentes metodologías”, dijo.



Alarcón advirtió sin embargo que "cambia mucho el alcance de la encuesta por el método que hay detrás de seleccionar a las personas y algo muy relevante con respecto a las diferencias que se dan en las mismas, es entender a quién representan".



Sobre el tiempo que demanda la realización de las encuestas, Alarcón aseguró que “hay diferencias gigantes entre los tipos de diseños de muestras que se pueden utilizar; hay muestras que requieren hasta 6 meses o un año, son procesos muy largos; en cambio hay otras que tienen otro alcance y no se demoran tanto”.



Usualmente se escucha en las calles la frase “a mí nunca me han encuestado ni escucho a alguien decir que se lo hayan hecho”. Con respecto a esto, Alarcón dijo “voy hacer una contra pregunta, cuántas personas conoce usted que se hayan ganado el Baloto, más o menos es la misma probabilidad de seleccionar un colombiano”.



