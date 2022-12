Condenan a hospital de Villavicencio por no atender a tiempo a niño que murió

El Consejo de Estado condenó al Instituto de Salud Descentralizado de Villavicencio (Empresa Social del Estado–E.S.E.) por la muerte de una menor de 3 años que no fue atendida a tiempo, pese a presentar síntomas de dengue. (Lea también: Evalúan posible negligencia médica en muerte de colombiano en cárcel de EE.UU. )



Los hechos ocurrieron el 20 de septiembre de 2002, cuando los padres de la niña la llevaron al puesto de salud del barrio La Esperanza, perteneciente a la E.S.E. Villavicencio, por presentar fiebre intensa, vómito y diarrea. Allí fue valorada por un médico general que le ordenó varios exámenes de laboratorio que no fueron practicados, debido a que el servicio no se prestaba ni los viernes en la noche, ni los fines de semana.



El sábado 21 de septiembre la niña fue nuevamente llevada a urgencias, pero solo le recetaron diclofenaco. Los exámenes ordenados fueron practicados hasta el lunes siguiente y de inmediato fue hospitalizada con diagnóstico de dengue clásico. Desafortunadamente su estado de salud empeoró progresivamente y falleció un día después de ser internada.



La Sección Tercera, con ponencia del magistrado Danilo Rojas Betancourth, aseguró que del análisis de la totalidad de las pruebas se puede concluir que la paciente no recibió la atención apropiada ni oportuna y que hubo negligencia en la actuación de los médicos que atendieron el caso. (Lea también: Madre de niña con cáncer lleva esperando 3 años que Caprecom tramita trasplante )



“La falla del servicio en este caso reviste una mayor gravedad por tratarse la paciente de una niña menor de edad, es decir sujeto de especial protección por parte del Estado, toda vez que la Constitución Política de 1991 establece la prelación de los derechos de los niños”, indica la sentencia.



La Sala le hizo un llamado de atención al abogado de la E.S.E. Villavicencio por el lenguaje utilizado en el recurso de apelación, que resulta indelicado frente al dolor de los familiares de la menor fallecida.



“Afirmar que los padres de la niña debieron tomar los exámenes en un laboratorio privado y que como no lo hicieron “no era ni tanto su amor, su afán o preocupación” resulta a todas luces desproporcionado, grosero e inhumano. (Lea también: Cauca: Defensoría pide investigar muerte de niño por posible negligencia médica )



"Este argumento no solamente carece de sentido por tratarse de una familia humilde beneficiaria del Sisben, que no contaba con los recursos económicos para asumir el costo de los exámenes, sino que en cualquier caso afirmaciones como la citada merecen el reproche de esta Corporación y no son propios del profesionalismo en el ejercicio del derecho”, puntualizó el fallo.