Conductor de bus que agredió a agente en Medellín dice que fue en defensa

Ramón Prisco, conductor de un bus que presta servicio hacia el suroccidente de Medellín, explicó las razones que lo llevaron a agredir con un destornillador a un agente de la secretaría de movilidad.

Según el conductor, el funcionario le impartió un comparendo injusto. Además, por negarse a firmarlo habría sido el agente el primero en agredirlo con un caso, por lo que Prisco se defendió con el destornillador.

“Yo me negué a firmar el comparendo porque creo que aquí en la ciudad siempre se maneja con las luces bajas, no con altas. Cuando llamé a mi jefe, él me dice que le tome la plata al señor agente, cuando se la tomé el señor se volvió muy agresivo. Y en el segundo empujón que yo le metí, él se quitó inmediatamente el caso y empezó a golpearme la cara”, aseguró.

El conductor asegura que estuvo tres días incapacitado por cuenta de los golpes que le propinó el agente de tránsito y que le causaron heridas en el rostro y en la cabeza. Además, dijo o que responderá ante las autoridades pero también demandará por las lesiones recibidas.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-El fiscal, el procurador y el jefe negociador del Gobierno en los diálogos de paz preparan un encuentro para la próxima semana con el vice fiscal de la Corte Penal Internacional.

-Campesinos del Putumayo reaccionaron al anuncio del presidente Juan Manuel Santos de buscar la suspensión de las fumigaciones con glifosato, pidiéndole que se acaben de manera inmediata.

-El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, aseguró que el tema de la financiación del metro para la capital está en una fase avanzada y que espera que prontamente se tome una decisión al respecto.

-A la cárcel fueron enviados los coroneles activos del Ejército involucrados en casos de falsos positivos en el departamento de Antioquia.

-Centenares de personas marcharon hoy sobre el puente de Brooklyn en Nueva York para demandar un endurecimiento de la ley sobre porte y uso de armas de fuego en Estados Unidos.

-La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, dará a conocer el próximo lunes los nombres de sus nuevos ministros, tras haber pedido el pasado miércoles las renuncias de los 23 miembros de su equipo ministerial.