Conozca a Edwin Núñez, nominado a Titanes Caracol por su trabajo con jóvenes

Edwin Gonzalo Núñez, nominado a Titanes Caracol 2015, en la categoría de Cultura, pasó por los micrófonos de Mañanas BLU 10AM para hablar sobre su labor con niños de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá.



Edwin explicó que su labor con los menores de edad de la comunidad inició hace aproximadamente 15 años “y la idea es que los chicos integren una banda marcial, con instrumentos que he puesto yo mismo”. (Vea además: Titanes Caracol: Sandra Gutiérrez, un ejemplo de perdón y reconciliación )



Dijo que el “cariño de difundir nuestras propias raíces es lo que me movió a fusionar estos ritmos y que los chicos las interpreten para que se alejen de las malas prácticas”.



Agregó que pese a que algunos de los integrantes de la banda ya han crecido y estudiado “siguen con nosotros y ayudando a los más pequeños”.



“Para mí es gratificante evitar que los niños se metan en cosas malas, les damos la oportunidad que muchas veces no tienen”, dijo.