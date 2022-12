¡Continúa la Fiesta del Libro! Prográmese para este fin de semana

Si no se ha dado una pasada por la Fiesta del Libro, este fin de semana es la oportunidad para disfrutar de los últimos días del evento y aprovechar los saldos que suelen ofrecer las editoriales durante el remate.

La variada programación sigue a la orden del día. Este viernes, a las 5:00 de la tarde, en el Parque Explora, Piedad Bonett conversará con Andrés Neuman y Guido Tamayo en la charla ¿Qué hacemos con nuestros pedazos? La literatura: entre el consuelo y el arte.

Para quienes busquen plan musical, en la tarima Sura estará a las 6:00 Los Gaiteros del Hato Viejo y el remate estará a cargo de Paquito D’ Rivera con dos presentaciones a las 7:30 y 8:00 de la noche.

Este sábado, a partir de las 11:00 de la mañana, habrá cuentería con el narrador africano Boniface Ofogo y conciertos toda la tarde con el remate de Estados Alterados a las 8:00 de la noche.

A las 7:00 p.m. el caricaturista Alberto Montt estará junto a Vladdo en el Parque Explora en la charla La risa ante el infortunio. Mil maneras de burlarse de uno mismo y de la %!&#! realidad.

Continúan también los lanzamientos de libros y habrá programación especial en el stand del Centro Nacional de Memoria Histórica. A las 11:00 de la mañana se hablará de paramilitarismo en Colombia, a las 4:00 de la tarde será el lanzamiento de la serie radial 10 razones para no olvidar y a las 2:00 de la tarde se proyectará el documental Granada: relato de un perdón.

En el Salón Humboldt del Jardín Botánico se llevará a cabo el X Congreso Internacional de Literatura Medellín Negro.

El domingo también habrá música y teatro con The Bible According to Broadway. El cierre de los eventos artísticos será un “stand up ilustrado” entre Alberto Montt y Liniers.

En este último día el excandidato presidencial Humberto de la Calle lanzará su libro Revelaciones al final de una guerra a las 12:30 en el Salón Humboldt del Jardín Botánico.

Todo el fin de semana estará abierto el Jardín Lectura Viva desde las 11:00 de la mañana con más de 40 actividades de promoción de lectura para públicos desde la primera infancia hasta adultos enfocadas en la temática escogida para este año: las expediciones.

La muestra comercial está presente en el Orquideorama, la carrera Carabobo y la Circunvalar del Jardín Botánico desde el parqueadero hasta la rotonda que conecta con la estación Universidad.

Centro de las Expediciones y exposiciones

Este año, la Fiesta del Libro y la Cultura invita a diferentes travesías, una de ellas es Humboldt para los sentidos. ¡Diverso, inolvidable y apasionante!, actividad para niños y adultos que reviven con realidad aumentada la ruta del famoso expedicionario en su paso por el país.

En el Parque Explora se realizan también la Expedición de los ríos y la Expedición al Tiempo.

La Fiesta cuenta con al menos ocho exposiciones:

Llamadme Moby Dick (Salón Restrepo).

Navegar en el Pacífico en el siglo XVII (Carabobo).

Ana Frank, una historia vigente (Corredor Casa de la Música, Parque de los Deseos).

Salón de Nuevas Lecturas (Salones Lineo y Mutis): Este año, su protagonista será la obra de León de Greiff.

Condorito: Nuestro y de todos (Casa de la Música, Parque de los Deseos).

Pasaje: Los Pies en la Tierra (Casa de la Música, Parque de los Deseos).

Premio de afiche ilustrado (Rotonda Jardín Lectura Viva).

Pedro Nel Gómez: expediciones y encuentros (Museo Pedro Nel Gómez).

Consulte aquí toda la programación.

