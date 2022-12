Decisión como la de Bruce Jenner se debe tomar para ser feliz: transgenerista

Tatiana Piñeros, transgenerista y directora del Instituto Distrital de Turismo de Bogotá, expresó en Mañanas BLU 10 AM su opinión sobre el cambio físico al que se sometió Bruce Jenner, reconocida figura pública y padrastro de las hermanas Kardashian, para convertirse en mujer. (Lea también: “Llámenme Caitlyn”: esta es la primera fotografía de Bruce Jenner como mujer )

“Creo que todas esas experiencias contribuyen a que la gente se dé cuenta que el tema de la diversidad es en todos los ámbitos, no solo en unas determinadas poblaciones o sitios geográficos o estratos sociales, sino que definitivamente atañe al ser humano como tal. Que cuando ya lo hacen personas reconocidas el impacto se vuelve tan masivo que la gente comienza a hablar del tema. La identidad de género, donde el sexo biológico es diferente a ese sexo psicológico, pues algún día si se quiere ser feliz se tiene que hacer”, manifestó.

Piñeros habló además de lo que ocurre internamente en un ser humano que está en ese proceso de autoaceptación e indicó que eso se logra cuando se tiene información de que el problema no es de orientación sexual, ya que no todos los transgeneristas le gusta el sexo opuesto.

“En mi caso me pregunto ¿será que soy gay porque me gustan los hombres? Después me doy cuenta que no me gusta que los hombres me vean como hombres, entonces más bicho raro me siento porque no tenía información y no sabía que lo mío era un caso de transgerenismo. Uno comienza a aceptarse pero en la mente uno tiene un océano de dudas y miedos, pensaba irme a otro país, a otro continente, hacerme pasar por muerto pero seguir cuidando a mi familia porque no sabía cómo me iban a aceptar”, dijo.

Tatiana, que es una de las transgeneristas colombianas reconocidas en la lucha de derechos para la comunidad LGBTI, se refirió al panorama en el país frente a este tema e indicó que ha habido avances en Bogotá, al ser la capital, ya que tiene una política pública para ellos. Sin embargo, señaló que hay deficiencias en cuanto a lo que la ley establece como el libre desarrollo de la personalidad, ya que aún existe discriminación en ámbitos como el laboral.

“Con las mujeres transgeneristas pasa una situación y es que les han relegado a los temas de la belleza, la peluquería o a la prostitución”, comentó.

Finalmente, aclaró cómo inicia el proceso de intervención psicológica y física para realizar ese gran cambio de personalidad.

-En temas psicológicos se identifica que sí hay una disforia de género.

-Se hace un acompañamiento para empezar con una terapia de reemplazo hormonal.

-La piel, el cabello y las facciones comienzan a cambiar lo que permite otras intervenciones como implantación mamaria.