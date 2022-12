“Él alcanzó a sacar la mano”: habla hermana de víctima del Space

Ángela Cantor, hermana de Juan Esteban Cantor, uno de las personas que murió el 12 de octubre de 2013, el día que se desplomó la torre 6 del edificio Space, reveló en BLU Radio cómo fueron esos momentos de la muerte de su hermano. ( Vea también: Video: así fue la implosión del edificio Space )

“Teníamos temor porque la noche anterior Juan Esteban me dijo que esa torre estaba cediendo. A las 4 de la mañana escuche un sonido como una puerta de madera que crujía y me dijeron que eran ruidos que se estaban haciendo de la modificación que le estaban haciendo a las columnas. Al día siguiente no lo volví a ver”, dijo.

Agregó que en el momento de la caía de la torre se presentó una especie de sismo que los hizo entrar a todos en pánico y relató cómo Felipe, una de las personas que estaban con Juan Esteban en el momento de la caída del edificio, logró salvarse.

“A Felipe algo lo tiró hacia afuera. Algo le cayó a Juan Esteban en el pie y eso no le dio tiempo de salir. Entiendo que una parte de su mano se alcanzó a ver un piso más abajo”, aseguró.

Sin embargo, aseguró que la familia nunca perdió la esperanza y lamentó la actitud de la empresa constructora que se escudó diciendo que no tuvo la culpa de la tragedia ya agregó que espera que se haga justicia.

Las cuatro torres que aún estaban en pie del conjunto residencial Space de Medellín, que vio derrumbarse la primera en 2013 por fallas en la construcción con el resultado de doce muertos, fueron demolidas este martes mediante una explosión controlada que cubrió de polvo gran parte del sector.

El desplome de las cuatro torres de 26 pisos, en las que se habían detectado también fallas en la estructura, ocurrió en tan sólo cinco segundos y de manera progresiva para evitar movimientos en el terreno que generaran daños a edificios aledaños.

La torre 6 del complejo residencial se desplomó en la noche del 12 de octubre de 2013, solo unas horas después de que los vecinos avisaran a las autoridades de que habían aparecido grandes grietas al interior de sus apartamentos.

Hasta el edificio se desplazaron varios trabajadores para comprobar el estado del complejo y cuando la torre se desplomó murieron once de ellos en su interior, además de un vecino del Space que no había abandonado el recinto.