Desde su primera aparición en el año 1954, el tradicional disfraz de 'El Descabezado' ha aparecido de manera ininterrumpida en todas las ediciones del Carnaval de Barranquilla.

Ismael Escorcia Medina, fundador de uno de los disfraces que tiene su origen en los episodios de violencia que enfrentó el departamento de Bolívar en la década de los 40, se encargó de consolidar la figura del 'descabezado' en la sociedad barranquillera.

"Cuando estaba pequeño mis padres me metían miedo. Tiempo después, se presentó la muerte de Jorge Eliécer Gaitán y de ahí se desprende la violencia. Era una tragedia tremenda: venían algunos cadáveres que pasaban por el río Magdalena. Fue así que, cuando yo veía los cadáveres sin cabeza, yo mismo me decía: ya no me están metiendo miedo, sino que ahora lo estoy viendo palpable", detalló Escorcia en diálogo con Blu Radio.

Aunque el fundador de este impactante y tradicional disfraz desconoce si el cabezote que construyó le será donado a Quentin Trantino, aseguró que el hecho de que el comité organizador del Festival Internacional de Cine de Barranquilla exaltara su arte en medio del evento ya superó por completo las expectativas que tenía sobre su trayectoria.

El encuentro será este martes 12 de marzo a partir de las 7:00 de la noche en la concha acústica del Parque Sagrado Corazón, en el norte de Barranquilla.

