El recuerdo de Gabo, más vivo que nunca en Barranquilla

El mejor vividero del mundo, eso era Barranquilla para Gabriel García Márquez y así definió a la ciudad que le abrió las puertas en 1949 y en la que dio forma a su talento literario tumbado sobre los rollos de papel del periódico El Heraldo, en el que entró a trabajar en los primeros días de enero de 1950.



Allí, en la bodega, escribió una parte de la que sería su primera novela, La Hojarasca, mientras que por las mañanas redactaba su célebre columna 'La jirafa', llamada así en honor a quien sería el amor de su vida, Mercedes Barcha, la 'Gaba'.



En Barranquilla, Gabo no solo se dedicó a escribir, también conoció a los amigos más entrañables de su vida y formalizó la relación con la mujer que lo acompañaría por el resto de sus días, con quien se casó en 1958 en la iglesia del Perpetuo Socorro.



Ariel Castillo Mier, uno de los mayores conocedores de la vida del Nobel, contó detalles a BLU Radio sobre Gabo.



“Si a él no le toca venirse un 9 de abril, primero a Cartagena y luego a Barranquilla, pensaría que hubiese sido un escritor muy intelectual, a la manera del escritor del interior, de la capital “, contó Castillo.



Alfonso Fuenmayor, Germán Vargas, Juan B. Fernández, Alejandro Obregón, Álvaro Cepeda Samudio, Ramón Vinyes, el sabio catalán, todos influyeron de alguna u otra manera en la formación literaria del joven Gabito y con ellos creó, sin saberlo, lo que luego sería conocido como el Grupo de Barranquilla.



Juan Moreno Blanco, profesor de la Universidad del Valle, con cuatro libros publicados sobre el Nobel, comentó sobre esta etapa:



“Gabriel García Márquez va a encontrar en Barranquilla un grupo de amigos intelectuales que no encontró en el interior”, relató.



Un grupo de amigos que se reunían a debatir sobre literatura, fútbol y pintura por igual mientras tomaban cerveza o ron en el ya mítico bar La Cueva, eso era el Grupo de Barranquilla, que tenía su centro de operaciones en la carrera 43 con calle 59, avenida 20 de Julio, donde actualmente funciona un restaurante que rinde homenaje a esta parranda de ‘bacanes’.



Gabo ascendió a los cielos como Remedios la Bella hace un lustro ya, pero su recuerdo prevalece en muchos rincones de la ciudad, como el monumento a las mariposas amarillas en la glorieta de la Vía 40 o la estatua que es recordatorio obligado para las fotos de Instagram en el Parque Cultural del Caribe.



También está con los niños que hoy celebran su legado con lecturas de sus obras en distintos espacios públicos y que habrán de recordar, como el coronel Aureliano Buendía muchos años después frente al pelotón de fusilamiento, que Gabo no se ido.



