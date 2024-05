Abrazando la incertidumbre: el arte de vivir entre el control y el azar

Una de las realidades que nos cuesta aceptar a los seres humanos es que no lo controlamos todo, que muchas realidades nos son inciertas porque no conocemos qué la causan y ni podemos explicarlas exhaustivamente. Aquí es donde hablamos de azar. De eso de vivir y decir que fue por casualidad, de manera fortuita o accidental, involuntario, o sin una intención o un motivo determinado o prefijado.

Y en la vida existe eso: lo que no tiene una aparente causalidad y nos hunde en el terreno fangoso de la casualidad.Eso nos lleva a vivir, a luchar con inteligencia y fortaleza en lo que podemos controlar y a estar abierto a aquello que sucede sin aparentes razones. Es un ejercicio de humildad en los tiempos en los que, los humanos, nos creemos absolutos. Cuando pensamos en la felicidad tenemos que reconocer que alguna parte de la vida pertenece a ese espacio de lo azaroso y tenemos que aceptarlo con sabiduría.

Gabriel Rolong cita a una frase de Stephen Hawking: “he notado que incluso aquellos que afirman que todo está predeterminado y que no podemos cambiar nada al respecto, miran a ambos lados antes de cruzar la calle”. Esa es la actitud de quien quiere vivir en felicidad: aceptar que no lo puede tener todo, que siempre hay algo que va más allá de sus comprensiones. No creo que sea una pérdida ni una desgracia, sino la posibilidad que nos da la incertidumbre de encontrar sentidos impensados a la vida.

Es decir, debe asumirse como una ganancia porque nos permite posibilidades que nuestras comprensiones limitadas de la causalidad no han precisado. No creo que la vida dependa únicamente del azar, pero sí creo que podemos aprovecharlo cuando se manifiesta. Trabajar con toda la capacidad que se tenga, tratando de alejar el azar lo más que se pueda, pero sabiendo que siempre se hace presente.