El sitio más difícil para organizar una carrera es Bogotá: Pablo Restrepo

Pablo Restrepo, organizador de eventos deportivos, se refirió en Mañanas BLU 10 AM a lo difícil que le resulta en la actualidad organizar carreras y maratones en la capital del país debido a una nueva resolución del Distrito con respecto a este tema.



“Desafortunadamente ha sido un proceso complicado con los años, nosotros hacíamos la carrera 10K Viva, que usaba un circuito en el norte de Bogotá, y lo hicimos muy bien sin problemas, pero cada año se fue dificultando más hasta que el año pasado tiramos la toalla”, contó (Lea también: Las novedades de la Feria Aeronáutica Internacional de Rionegro de 2015 ).



Restrepo enumeró algunos obstáculos que impiden la realización de estas carreras, que según él, lo que hacían era aportarle a la ciudad.



“La administración ve el espacio público como una forma de enriquecimiento directo de las personas que hacen la carreras, olvidándose que no generan realmente flujo de caja positivo (…). Cuando nosotros empezamos hacer las carreras pensábamos que estábamos haciendo un aporte a la ciudad, estábamos trabajando un poco en el tema de la salud, influenciando positivamente en las personas que participan”, sostuvo (Lea también: ¿Se considera emprendedor? Esta semana se desarrollará Wag Week 2015 en Bogotá ).



Por su parte Martha Carpintero, coordinadora de promoción de servicios del IDRD, aseguró que “el interés de reguilar y organizar el aprovechamiento económico del espacio público responde a un compromiso de la Administración Distrital por responder a la problemática que se genera cuando hay demasiados eventos y competencias deportivas que tienen una afectación no solo en la movilidad, sino en la ciclovía”, dijo.



Carpintero además manifestó que el Distrito lo que busca es “hacer compatible el uso del espacio público por la ciudadanía en su domingo con esos usos que pueden ser atractivos para otras personas, como son las carreras”.