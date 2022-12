En Uruguay ya imparten clases sobre beneficios de la marihuana

Atilio Falconi, docente creador de la cátedra sobre la marihuana, dijo en Mañanas BLU 10 AM que este es un curso multidisciplinario en el que participa no solo la Facultad de Medicina, sino también la de Química de la Universidad de la República (Udelar) de Uruguay.



“En nuestro cuerpo hay permanentemente un sistema de endocannabis que cumple funciones reguladoras del sistema nervioso e inmune”, explicó al afirmar que la idea de la clase es estudiar las propiedades de la marihuana con fines médicos y no recreativos.



“Nosotros preferimos hablar de cannabis y no de marihuana porque no es la planta así no más porque buscamos los extractos que sean beneficiosos para la salud”, indicó.



Por la ley vigente, aprobada en el parlamento uruguayo en diciembre de 2013, se establecieron categorías de cannabis para uso recreativo, medicinal y el industrial y entre otras cosas permite que consumidores registrados puedan adquirir hasta 10 gramos por semana en farmacias locales a un costo de unos 90 centavos de dólar el gramo.



La aprobación de la ley del cannabis ha generado expectativa en diversos círculos locales y en el exterior, además de activar el mercado con ciudadanos creando clubes de membresía, autocultivadores, empresas que venden insumos para el cultivo, además de empresarios buscando negocios para exportación de flores de cáñamo, entre otros.



Este año está prevista una visita de miembros de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de la ONU, que había sido especialmente crítica con Uruguay por la ley de regulación de la marihuana, aplaudida sin embargo por diversas personalidades y organizaciones a nivel internacional.



Con EFE.