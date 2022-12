Estéreo Picnic: indie y electrónica se toman la primera parte del festival

Bogotá se sumergió con los acordes de la banda británica The Kooks en tres días marcados por la música "indie" y electrónica que protagoniza el festival Estéreo Picnic, el más grande del país, en una jornada que finalizará con la poderosa presencia de Foster the People y Skrillex.



Los británicos, comandados por su líder Luke Pritchard, hicieron las delicias de las miles de personas que se desplazaron hasta el festival con temas clásicos como "Naive", "Junk of the Heart". "Always Were I Need to Be" o "In Love".



Su sonido, más melódico que el clásico Indie Rock, llenó las primeras horas de un festival que inició el bogotano Tan Tan Morgan con su música influenciada por los sonidos de la costa Caribe colombiana.



En el escenario del rock, los también colombianos Telebit fueron los encargados de iniciar la jornada con un estilo peculiar que ya les ha llevado a actuar en el Primavera Sound de Barcelona, uno de los principales festivales del género en el mundo.



En su búsqueda de un cartel ecléctico que atrajese al mayor número de aficionados posibles, un total de 16 agrupaciones tomaron los tres escenarios de un festival en el que la música electrónica también juega un rol fundamental.



Para satisfacer a los aficionados de este género, el público cuenta con la presentación de Skrillex, conocido por muchos como el artista "heavy metal de la electrónica".



La jornada se cerrará con la música de los californianos Foster the People, cuya música en directo va acompañada de grandes "shows" que combinan su sonido con luces y diferentes ornamentos.



El escenario rockero lo cerrará Jack White, quien junto a la banda de Foster conforma uno de los sonidos más característicos de un "indie" en el que aspiran a alcanzar la categoría de clásicos que ya acompaña a The Kooks.



El Estéreo Picnic vivirá mañana su jornada grande con la presentación de grupos como Kasabian o Kings of Leon, a los que precederá Damian Marley, hijo de la leyenda del "reggae", y Aterciopelados, banda mítica del rock colombiano.



Walter Hernández, 'Índigo', de Systema solar, dijo que esta agrupación, es un resumen del festival pues su palabra clásica y clave es “verbenáutica”, pues tiene el espíritu de la fiesta popular.

“Esa es nuestra identificación, nuestra mayor identificación es pasarla bien”, dijo.

EFE