Farc asegura que agente de CTI desaparecido en Guaviare nunca estuvo en su poder

A través de una carta, firmada por alias ‘Carlos Antonio Lozada’, las Farc aseguran que Andrés Felipe Mejía, el agente del CTI desaparecido en un operativo en Guaviare nunca estuvo en su poder.



En la misiva, dirigida a Álvaro Mejía, padre de Andrés Felipe, el grupo desmiente las afirmaciones de Julián Quintana, director del CTI, en ese sentido.



“Nada nos gustaría más que poder ayudar a que la tranquilidad regresara a su hogar; pero lamentablemente no son ciertas las informaciones mencionadas. Con toda seguridad y sin el menor margen de duda podemos asegurar que no existe la más mínima posibilidad de que Andrés Felipe esté en poder de un comando de las FARC-EP”, dice la comunicación.



“Seguramente los investigadores de las Fiscalía y demás agencias del Estado, no desconocen la poca fiabilidad de las informaciones obtenidas con base en recompensas o testimonios de desmovilizados en plan de obtener beneficios personales, aún a costa del sufrimiento de otras personas”, continua afirmando el grupo guerrillero.



Quintana afirmó este martes que había información que indicaba que el agente estaba en manos de las Farc.



“Queremos denunciar que muchas fuentes, desmovilizados y personas que tienen algún tipo de relación con la guerrilla, dijeron que han visto a Andrés en las filas de la guerrilla. Es decir, que lo tienen custodiado. Reiteramos el llamado que hemos hecho a las Farc de que por favor lo liberen o nos den alguna señal de vida”, dijo.