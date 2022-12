Gobierno debería levantarse de la mesa de Cuba sin romper diálogos: procurador

El procurador general, Alejandro Ordóñez, aseguró que el Gobierno se debería levantar de la mesa de La Habana sin romper el diálogo con las Farc, hasta tanto se rectifiquen varios aspectos del proceso de paz.

Publicidad

“Si siguen los actos terroristas contra la sociedad civil no tiene sentido ni justificación continuar con las conversaciones. Deberían suspenderse, no terminarse, para exigir a las Farc que no atenten criminalmente contra la población civil y contra nuestras Fuerzas Militares, como lo están haciendo. En eso el país apoyaría totalmente, integralmente, militantemente al Gobierno Nacional”, puntualizó.

También se refirió a la propuesta del expresidente Álvaro Uribe de que la guerrilla se concentre en una zona vigilada sin necesidad de entregar sus armas antes de la firma de un acuerdo de paz.

Publicidad

“La propuesta del expresidente Uribe es interesante, tiene cosas que comparto, otras que no. Esta es una buena oportunidad para que el señor presidente Santos decida hacer un Pacto para la Paz con todos los sectores de la opinión pública, teniendo en cuenta los mínimos que se han reiterado”, dijo este miércoles el procurador.

Publicidad

Con respecto a la afirmación del presidente Santos de que Colombia ya está viviendo el ‘posconflicto’, el procurador Ordóñez llamó a concentrarse primero en la resolución exitosa del proceso de paz y en la superación de una crisis generada por el no condicionamiento a las Farc en el momento de iniciar negociaciones.

“Resolvamos primero el conflicto. El proceso está en una crisis reconocida por el mismo Gobierno y la misma opinión pública. Hoy todos los sectores de la opinión, todos los partidos están pidiendo correctivos a ese proceso para lograr devolverle credibilidad”, manifestó.

Publicidad

Finalmente, frente a los reiterados ataques terroristas de las Farc en contra de la población civil, las Fuerzas Militares y la infraestructura nacional, el jefe del órgano de control insistió en la necesidad de no ceder ante presiones del terrorismo en busca del “cese al fuego bilateral” previo a la firma de un acuerdo que pretende esta organización criminal.