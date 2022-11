Gustavo Petro acatará decisión de Corte Constitucional sobre corridas de toros

El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, anunció en la mañana de este miércoles que acatará la decisión de la Corte Constitucional de revivir la fiesta taurina en Bogotá. Sin embargo, aseguró que nunca aceptará la barbarie contra seres vivos.

“Disfrutar de la muerte de un ser vivo, es una barbarie. Cuando se adquiere ese hábito, porque eso no nace con los seres humanos, los niños no gozan con la muerte de los seres vivos; los niños nos dan lecciones. Los niños lo que quisieran es que la humanidad no gozara con la muerte de seres vivos”, afirmó.

Además, afirmó que la plaza de toros La Santamaría sería reabierta hasta abril de 2016.