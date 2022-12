¿Hubo plagio en la canción de El Taxi? Compare aquí los dos temas

El tema El Taxi del cubano Osmani García, el reconocido artista Pitbull y el dominicano Sensato, éxito en el verano, genera controversia por el gran parecido de la melodía con la canción de ‘Murder She Wrote’ del grupo jamaiquino Chaka Demus & Pliers de 1992.

Publicidad

Cabe aclarar que pese a que en redes sociales se haga eco del supuesto plagio, en la industria de la música es común esta práctica, conocida como sampleado.

El sampling o sampleado consta de tomar una muestra (sample, en inglés) de un sonido para posteriormente reutilizarlo como base de otro tema musical.

Publicidad

Otros ejemplos recordados de esta práctica se pueden apreciar en canciones como I'll be missing you de Puff Daddy, que tomó como base el tema Every breath you take de The Police; o más recientemente la canción Hips don’t lie de Shakira que a su vez tomó una muestra de Amores como el nuestro de Jerry Rivera.

Publicidad