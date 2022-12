Jürgen Klopp rechazó oferta para dirigir a la selección de México

El alemán Jürgen Klopp rechazó una propuesta para dirigir a la selección mexicana porque se tomará un año sabático, afirmó el Secretario de la Federación Mexicana de fútbol, Guillermo Cantú.



"Lo buscamos a través de su representante, pero nos comentó que no sería posible porque quiere descansar por ahora", confesó el dirigente en entrevista a Televisión Azteca.



Aunque no habla español y en caso de aceptar hubiera tenido poco tiempo para tomar el equipo nacional, Klopp fue invitado a dirigir al 'Tri' porque su perfil le gustó a los encargados de nombrar al nuevo seleccionador, de acuerdo con Cantú.



México es dirigido de manera interina por el brasileño Ricardo Ferretti, quien estará con el equipo en el partido del próximo 10 de octubre frente a Estados Unidos por el pase a la Copa Confederaciones de Rusia 2017.



Ferretti sustituyó el mes pasado a Miguel Herrera, despedido luego de pegarle un puñetazo a un periodista después de ganar la Copa de Oro, pero el brasileño solo estará por cuatro partidos y dejará el puesto después de que México reciba a Panamá el 13 de octubre en un amistoso en Toluca.



En la entrevista, Cantú reconoció que el proceso de nombrar al próximo seleccionador se ha complicado porque varios de los candidatos tienen contrato vigente o no están disponibles.



Además de Klopp, quien ganó dos veces la Bundesliga con el Borussia Dortmund, entre los nombres mencionados para suceder a Ferretti están los argentinos Marcelo Bielsa y Ricardo La Volpe y el colombiano Juan Carlos Osorio.



El nuevo entrenador de México deberá ajustarse pronto al equipo porque el 13 de noviembre deberá dirigir al 'Tri' en el partido contra El Salvador en el estadio Azteca, en el inicio de las eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018.



México suma seis mundiales consecutivos en los que ha llegado a octavos de final, pero no ha pasado de esa fase, lo cual es el objetivo de los directivos que buscan a un seleccionador capaz de jugar un quinto partido en un Mundial.



El año pasado, en la Copa Mundo de Brasil 2014, México dejó ir una ventaja de 1-0 y fue superado por Holanda, lo que le imposibilito estar entre los ocho mejores del certamen.



EFE