La alerta en redes sociales de alcalde que salvó a herido por mina antipersona

El alcalde de Urrao, Antioquia, Luis Eduardo Montoya, quien el domingo pasado hizo un llamado urgente a los organismos de emergencia y seguridad de la zona para poder evacuar en un helicóptero a un ciudadano que resultó gravemente herido por una mina antipersona, contó los detalles del hecho en entrevista con Mañanas BLU 10AM.



“En horas de la mañana ocurre un accidente con una mina antipersona con uno de nuestros ciudadanos de una comunidad muy lejana de nuestro territorio, la cual para poderlo sacar de manera oportuna se requiere un helicóptero que pueda garantizar el rescate y poderlo sacar con vida. No sabemos aún si a esta hora sea posible rescatarlo con vida”, decía el mensaje en el que el alcalde pedía ayuda. (Lea también: Alcalde de Urrao pide ayuda para rescatar víctima de mina antipersona )



Ahora, dos días después, cuenta que aunque ese día no fue posible hacer el traslado del herido con un helicóptero de la Fuerza Aérea, decidió solicitar la ayuda en las redes sociales.



Montoya contó que a la zona donde estaba el herido solo se llega en mula o caminando y queda a tres días del casco urbano, por lo que era necesario un traslado aéreo, que finalmente consiguió un helicóptero del Programa Aéreo de Salud de Antioquia. (Lea también: Farc viene sembrando nuevos campos minados: secretaria de Gobierno de Teorama )



“Inicialmente el Programa Aéreo no atendió el llamado pero en la noche me llamó contándome que el lunes iba a hacer todo el trámite para enviar una aeronave a primera hora en la mañana”, narró.



Ahora el ciudadano se encuentra hospitalizado y recibe el tratamiento médico para salvar su vida.